Загрязнение воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам – исследование

Загрязнение воздуха способствует росту устойчивости к антибиотикам, что представляет значительную угрозу для здоровья людей во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Анализ, проведенный на основе данных из более чем 100 стран за два десятилетия, показал, что увеличение загрязнения воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам во всех странах и на всех континентах, сообщает The Guardian.



Кроме того, связь между этими двумя явлениями со временем усиливается, причем повышение уровня загрязнения воздуха совпадает с более значительным ростом антибиотикорезистентности.

Устойчивость к антибиотикам является одной из наиболее быстро растущих угроз для здоровья населения планеты. Она может поражать людей любого возраста в любой стране и, по оценкам, уже уносит жизни 1,3 млн человек в год.



Основными факторами, способствующими ее возникновению, по-прежнему являются злоупотребление и чрезмерное использование антибиотиков, применяемых для лечения инфекций.

По мнению авторов исследования, твердые частицы PM2.5 могут содержать устойчивые к антибиотикам бактерии и гены, которые могут переноситься между средами и вдыхаться непосредственно человеком.



Борьба с загрязнением воздуха может значительно снизить смертность и экономические затраты, связанные с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.



"До сих пор мы не имели четкого представления о возможных связях между ними, однако данная работа позволяет предположить, что контроль над загрязнением воздуха может принести двойную пользу: он не только уменьшит вредные последствия плохого качества воздуха, но и сыграет важную роль в борьбе с ростом и распространением устойчивых к антибиотикам бактерий". ведущий автор исследования, профессор Хонг Чен

Несмотря на то, что воздух признан прямым путем распространения устойчивости к антибиотикам, данные о различных путях переноса генов устойчивости к антибиотикам через загрязнение воздуха ограничены.



К потенциальным путям относятся больницы, фермы и очистные сооружения, которые выбрасывают и распространяют устойчивые к антибиотикам частицы через воздух и затем на большие расстояния.

Источниками PM2.5 являются автомобильный транспорт, промышленные процессы, сжигание угля и древесины в быту. Согласно данным, 7,3 млрд человек в мире подвергаются непосредственному воздействию небезопасных среднегодовых уровней PM2.5.



Для изучения вопроса о том, является ли PM2.5 ключевым фактором, определяющим глобальную антибиотикорезистентность, авторы создали обширный набор данных, используя данные по 116 странам за период с 2000 по 2018 год. В качестве источников данных использовались данные Всемирной организации здравоохранения, Европейского агентства по окружающей среде и Всемирного банка.

Полученные данные свидетельствуют о том, что устойчивость к антибиотикам возрастает с увеличением уровня PM2.5: каждый 10%-й рост загрязнения воздуха связан с увеличением устойчивости к антибиотикам на 1,1%.

Эта связь усиливается с течением времени, причем в последние годы изменения уровня PM2.5 приводят к более значительному росту антибиотикорезистентности. Анализ показал, что устойчивость к антибиотикам, вызванная загрязнением воздуха, связана с преждевременными смертями в 2018 году, по оценкам, в 480 тыс. случаев.

Моделирование возможных сценариев будущего показывает, что если не будет внесено никаких изменений в текущую политику в отношении загрязнения воздуха, то к 2050 году уровень антибиотикорезистентности в мире может увеличиться на 17%. Ежегодное число преждевременных смертей, связанных с устойчивостью к антибиотикам, может возрасти примерно до 840 тыс.

Исследование носило обсервационный характер, поэтому доказать причинно-следственные связи не представляется возможным. Будущие исследования должны быть направлены на изучение основного механизма влияния загрязнения воздуха на антибиотикорезистентность, считают авторы.