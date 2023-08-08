Загрязнение воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам – исследование
Анализ, проведенный на основе данных из более чем 100 стран за два десятилетия, показал, что увеличение загрязнения воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам во всех странах и на всех континентах, сообщает The Guardian.
Кроме того, связь между этими двумя явлениями со временем усиливается, причем повышение уровня загрязнения воздуха совпадает с более значительным ростом антибиотикорезистентности.
Устойчивость к антибиотикам является одной из наиболее быстро растущих угроз для здоровья населения планеты. Она может поражать людей любого возраста в любой стране и, по оценкам, уже уносит жизни 1,3 млн человек в год.
Основными факторами, способствующими ее возникновению, по-прежнему являются злоупотребление и чрезмерное использование антибиотиков, применяемых для лечения инфекций.
По мнению авторов исследования, твердые частицы PM2.5 могут содержать устойчивые к антибиотикам бактерии и гены, которые могут переноситься между средами и вдыхаться непосредственно человеком.
Борьба с загрязнением воздуха может значительно снизить смертность и экономические затраты, связанные с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
"До сих пор мы не имели четкого представления о возможных связях между ними, однако данная работа позволяет предположить, что контроль над загрязнением воздуха может принести двойную пользу: он не только уменьшит вредные последствия плохого качества воздуха, но и сыграет важную роль в борьбе с ростом и распространением устойчивых к антибиотикам бактерий".ведущий автор исследования, профессор Хонг Чен
Несмотря на то, что воздух признан прямым путем распространения устойчивости к антибиотикам, данные о различных путях переноса генов устойчивости к антибиотикам через загрязнение воздуха ограничены.
К потенциальным путям относятся больницы, фермы и очистные сооружения, которые выбрасывают и распространяют устойчивые к антибиотикам частицы через воздух и затем на большие расстояния.
Источниками PM2.5 являются автомобильный транспорт, промышленные процессы, сжигание угля и древесины в быту. Согласно данным, 7,3 млрд человек в мире подвергаются непосредственному воздействию небезопасных среднегодовых уровней PM2.5.
Для изучения вопроса о том, является ли PM2.5 ключевым фактором, определяющим глобальную антибиотикорезистентность, авторы создали обширный набор данных, используя данные по 116 странам за период с 2000 по 2018 год. В качестве источников данных использовались данные Всемирной организации здравоохранения, Европейского агентства по окружающей среде и Всемирного банка.
Полученные данные свидетельствуют о том, что устойчивость к антибиотикам возрастает с увеличением уровня PM2.5: каждый 10%-й рост загрязнения воздуха связан с увеличением устойчивости к антибиотикам на 1,1%.
Эта связь усиливается с течением времени, причем в последние годы изменения уровня PM2.5 приводят к более значительному росту антибиотикорезистентности. Анализ показал, что устойчивость к антибиотикам, вызванная загрязнением воздуха, связана с преждевременными смертями в 2018 году, по оценкам, в 480 тыс. случаев.
Моделирование возможных сценариев будущего показывает, что если не будет внесено никаких изменений в текущую политику в отношении загрязнения воздуха, то к 2050 году уровень антибиотикорезистентности в мире может увеличиться на 17%. Ежегодное число преждевременных смертей, связанных с устойчивостью к антибиотикам, может возрасти примерно до 840 тыс.
Исследование носило обсервационный характер, поэтому доказать причинно-следственные связи не представляется возможным. Будущие исследования должны быть направлены на изучение основного механизма влияния загрязнения воздуха на антибиотикорезистентность, считают авторы.