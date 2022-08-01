Аким Махамбетского района утонул при неизвестных обстоятельствах – ДЧС Атырауской области

Фото: gov.kz

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, аким Махамбетского района Ринат Жанкыш утонул при неизвестных обстоятельствах, передает Zakon.kz.

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