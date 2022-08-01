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Аким Махамбетского района утонул при неизвестных обстоятельствах – ДЧС Атырауской области

Аким Махамбетского района утонул при неизвестных обстоятельствах – ДЧС Атырауской области Фото: gov.kz
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, аким Махамбетского района Ринат Жанкыш утонул при неизвестных обстоятельствах, передает Zakon.kz.

О том, что в селе Ортакшыл Махамбетского района Атырауской области на реке Урал при неизвестных обстоятельствах утонул Ринат Жанкыш, 1982 г.р., сообщение от дежурного районного РОП поступило 31 июля в 22:38.

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На место происшествия из Атырау выехали три спасателя и единица техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, также из Махамбетского района выехал начальник ОЧС.Группа по связам с общественностью ДЧС Атырауской области

Спасатели отметили, что обстоятельства устанавливаются, поиски тела продолжаются.

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Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
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