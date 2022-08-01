Какую ядовитую змею можно встретить в Алматы

Встречаясь со змеями, почти каждый человек испытывает панический страх, видя в них смертельную опасность. Однако чаще всего люди сталкиваются с совершено не опасными змеями. Специалист рассказал Zakon.kz, какие ядовитые змеи водятся в Алматы и что делать при укусе.

Как рассказала герпетолог и научный сотрудник РГП на ПХВ «Институт зоологии» КН МОН РК Юлия Зима, на территории Казахстана обитает 19 видов змей, из которых только три вида ядовиты – это обыкновенный щитомордник, степная гадюка и обыкновенная гадюка.

Однако, в норме, смертельной опасности эти змеи для взрослого человека не представляют. Они могут быть угрозой только для маленьких детей и людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на наличие информации в различных источниках о нахождении на территории республики гюрзы или кобры, ни одного достоверно подтвержденного случая их нахождения учеными не зафиксировано. Герпетолог лаборатории орнитологии и герпетологии Института зоологии Алматы Юлия Зима

Специалист уточнила, что в окрестностях мегаполиса можно встретить ядовитых змей двух видов – обыкновенного щитомордника и степную гадюку. Но встречи с ними довольно редки и происходят главным образом у работников лесного и сельского хозяйства, а также туристов. В черте самого города Алматы обитают узорчатые полозы, водяной уж.

В 2019-м и весной 2022 года по окраине города Алматы было много случаев обнаружения змей на территории жилых домов, школ и детских садов. Звонки от жителей поступали каждый день (иногда по два-три звонка) в течение полутора месяцев. Во всех случаях, когда удавалось получить фотографии этих змей, были опознаны узорчатый полоз и водяной уж. Герпетолог Юлия Зима

По мнению эксперта, чаще всего встречи областных жителей с ядовитыми змеями единичны.

Например, в небольшом поселке Алматинской области весной 2018 года на территории школы и в самом здании было отловлено семь змей, две из которых оказались степными гадюками. Этот исключительный случай вызван тем, что школа находилась на окраине поселка на берегу реки и под ней проходила теплотрасса от самого поселка. Осенью змеи сползаются со всей округи на зимовку в укрытия, которым, в данном случае, стало здание школы. Также был случай нахождения степных гадюк на промышленной базе на окраине города Алматы. Герпетолог Юлия Зима

Как заверила представитель Института зоологии, змеи попадаются людям на глаза главным образом в период выхода из зимовочных укрытий. Под жилыми домами или иными постройками змеи находят укрытие. Также пресмыкающиеся в поисках лучшего места для прогрева или пищи способны добраться в населенные пункты.

Были случаи, когда змеи смогли оказаться, к примеру, на пятом этаже многоквартирного дома или на проезжей части города. Для змей это не менее стрессовая ситуация, чем для встретивших их людей. Чаще всего такие случаи грозят змеям гибелью. Довольно редко люди, несмотря на свой страх, спешат сохранить жизнь змее, а не убить ее, пытаясь обезопасить себя в подобной неординарной ситуации, – добавила специалист.

Полностью избежать встреч со змеями невозможно, так как это часть нашей природы, но соблюдение простых правил может помочь сделать их безопасными для обеих сторон. Так, на природе необходимо всегда смотреть, куда ставишь ноги и присаживаешься, не подсовывать руки под камни и другие предметы и не класть вещи и сумки на землю.

В основном, укусы змеями людей происходят по вине последних! Змеи сами не нападают на человека и, будучи потревоженными, в первую очередь стараются скрыться. Человек для змеи угроза, с которой она вступает во взаимодействие только в крайнем случае – когда скрыться уже нет возможности или контакт произошел неожиданно. Юлия Зима

Герпетолог рассказала горожанам, как нужно себя вести, если вдруг наткнулись на змею. Специалист посоветовала не пытаться поймать ее или, тем более, убить.

Не нужно брать в руки змею, которая выглядит мертвой. Важно к любой змее относиться как к потенциально ядовитой. При встрече со змеей главное не паниковать и, в первую очередь, дистанцироваться от нее. При обнаружении змеи на своем придомовом участке или в доме нужно попробовать сфотографировать ее, соблюдая осторожность, и обратиться к специалистам для консультации в «Институт зоологии» МОН РК (Instagram), где по иллюстрации определят и подскажут, какая разновидность змеи, ядовита ли она и как действовать дальше, порекомендовала Юлия Зима.

Также эксперт перечислила перечень экстренных мер, если укуса змеи не удалось избежать.

Если случилось так, что произошел укус, то первое, что нужно сделать – успокоить пострадавшего, освободить место укуса от украшений и одежды, так как возможен сильный отек мягких тканей. В первые секунды после укуса можно попробовать выдавить некоторое количество яда, для чего нужно широко захватить место укуса в складку и быстрым нажимом выдавить из ранки каплю жидкости. После этого можно попытаться высосать жидкость ртом (если во рту нет открытых кровоточащих ран, это совершенно безопасно для оказывающего помощь!). Далее ранку необходимо промыть чистой водой с мылом или перекисью водорода. Можно наложить не очень тугой жгут (либо вообще не накладывать) выше от места укуса, если это конечность. Герпетолог Института зоологии Алматы

Кроме того, после оказания первой помощи необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если укус произошел вблизи города Алматы, независимо от того, ядовита змея или нет, следует экстренно обратиться в Городскую больницу скорой неотложной помощи, в отделение токсикологии.

При этом укушенную конечность лучше зафиксировать с помощью шины или других подручных средств, а транспортировать укушенного желательно в положении лежа.

Нельзя размещать пострадавшего на солнце. Пострадавшему показано обильное питье таких жидкостей, как вода, чай, молоко, бульон. Ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки. Алкоголь только усилит кровообращение, тем самым ускорив разнос яда по организму.

Страх и паника гораздо большие враги человека, чем змеи. И укус неядовитой змеи может привести к смерти, если человек будет вести себя неадекватно – еще больше травмировать место укуса, накладывать слишком тугие повязки/жгуты, употреблять алкоголь или пытаться ампутировать укушенную конечность. Юлия Зима

Специалист заверила, что опасность встретить в Казахстане ядовитых змей – минимальна. В случае укуса в любой больнице города пострадавшему смогут помочь справиться с его последствиями, заключила спикер.