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Происшествия

Шымкент атаковали ядовитые змеи

Ядовитые змеи появились в Шымкенте , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 08:55 Фото: pixabay
Жителей третьего мегаполиса страны запугали ядовитые змеи, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего горожане сталкиваются со степными змеями – гадюками и гюрзами, укусы которых опасны. Они свободно орудуют не только на окраинах, но и в центральных районах города, передает "24kz".

Жителям рекомендуется при обнаружении их запереть дверь, позвонить на 112 и вызвать спасателей. Там уже спасатели приедут и отловят специальными устройствами – змееловами.

С начала года спасатели 13 раз выезжали на помощь людям, но это еще не пик. С их слов, летом змеи стремятся спрятаться в прохладных помещениях, и потому вероятность встретить их становится еще выше.

В Западно-Казахстанской области лошади испортили посевы ячменя на поле. Теперь за это ответят их владельцы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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