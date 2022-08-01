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Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета

Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал фотографию с любимой – актрисой Жулдыз Абдукаримовой. Фанаты пары с восторгом оценили снимок, передает Zakon.kz.
Будьте счастливы! Чай с молоком, – подписал фото Нуртас.

Пользователи Казнета закидали комплиментами супругу Кайрата Нуртаса и пожелали паре счастья, снабдив свои комментарии смайликами в виде сердечек и поцелуев:

  • «Красавица жена!»

  • «Будьте счастливы!»

  • «Красивая женщина!»

  • «Идеальная женщина!»

  • «Какая красивая пара!»

  • «Как будто только поженились!»

  • «Какие красивые! Сладкая парочка!»

  • «Если вы счастливы, то и мы счастливы!»

Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.

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Ранее Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой сняли совместный видеоролик, который рассмешил фанатов и поклонников пары.

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Нуртас Кайрат Казахстан
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