Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета
Будьте счастливы! Чай с молоком, – подписал фото Нуртас.
Пользователи Казнета закидали комплиментами супругу Кайрата Нуртаса и пожелали паре счастья, снабдив свои комментарии смайликами в виде сердечек и поцелуев:
«Красавица жена!»
«Будьте счастливы!»
«Красивая женщина!»
«Идеальная женщина!»
«Какая красивая пара!»
«Как будто только поженились!»
«Какие красивые! Сладкая парочка!»
«Если вы счастливы, то и мы счастливы!»
Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.
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Ранее Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой сняли совместный видеоролик, который рассмешил фанатов и поклонников пары.