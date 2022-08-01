Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал фотографию с любимой – актрисой Жулдыз Абдукаримовой. Фанаты пары с восторгом оценили снимок, передает Zakon.kz.

Будьте счастливы! Чай с молоком, – подписал фото Нуртас.

Пользователи Казнета закидали комплиментами супругу Кайрата Нуртаса и пожелали паре счастья, снабдив свои комментарии смайликами в виде сердечек и поцелуев:

«Красавица жена!»

«Будьте счастливы!»

«Красивая женщина!»

«Идеальная женщина!»

«Какая красивая пара!»

«Как будто только поженились!»

«Какие красивые! Сладкая парочка!»

«Если вы счастливы, то и мы счастливы!»

Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.

Новость по теме Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов

Ранее Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой сняли совместный видеоролик, который рассмешил фанатов и поклонников пары.