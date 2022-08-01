Госкорпорация «Правительство для граждан» повысила зарплату сотрудникам на 25%

Госкорпорация «Правительство для граждан» в рамках исполнения комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года» с июля текущего года повысила заработную плату своим сотрудникам на 25%.

Одно из направлений развития госкорпорации – улучшение условий труда сотрудников. Это приоритетное стратегическое направление, которое является стимулом для эффективной работы и повышения уровня корпоративной культуры.

В январе 2022 года сотрудникам была повышена заработная плата на 25%. С 1 июля 2022 года размер заработной платы увеличен еще на 25%. С учетом январского повышения, общее увеличение в совокупности составило 50%.

Госкорпорация утвердила себя в роли полноценного единого провайдера госуслуг, оказывая их физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна», «одного заявления», проактива с целью максимального упрощения, оптимизации процессов. Что касается вопроса повышения заработной платы сотрудникам – это очень важная проблема, связанная с дальнейшим успешным развитием системы госуслуг. После создания госкорпорации, к большому сожалению, получилось так, что наши сотрудники остались без определенного статуса – они не относятся ни к бюджетникам, ни к госслужащим. В основном это молодые ребята, которые работают очень действенно, эффективно, с полной отдачей, реально создавая благоприятные условия для наших граждан: люди перестали обивать пороги госорганов и могут легко получить любую справку, существенно экономят время, средства, нервы! С новым очередным повышением заработная плата сотрудников достигла 150 тыс. тенге. Руководство госкорпорации добилось этого за счет оптимизации расходов и внутренней автоматизации бизнес-процессов. По-хорошему, зарплата должна быть гораздо выше, с учетом инфляции и жизни в больших городах. Эта тема уже поднималась и депутатами Парламента. Думаю, что вопрос повышения зарплат и определения статуса наших работников требует должного внимания со стороны правительства. Омбудсмен госкорпорации «Правительство для граждан» Майра Айсина

Добавим, что ранее заработная плата сотрудников госкорпорации составляла 85-115 тыс. тенге, за пять лет деятельности госкорпорации существенного повышения окладов сотрудникам не производилось.