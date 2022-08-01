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Январские беспорядки: под стражей остаются 286 подозреваемых

столкновения Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Нурлыбек Сабитов озвучил новые подробности расследования январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. Заместитель начальника Службы специальных прокуроров ГП РК Нурлыбек Сабитов

Он отметил, что по каждому арестованному имеются достаточные сведения о причастности и их активном участии в тяжких преступлениях. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами.

Всего по январским событиям в суд было направлено 474 уголовных дела, осуждены – 717 человек, из них реальные сроки получили 92.

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Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
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