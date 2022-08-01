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Реальные сроки по январским событиям получили 92 человека – Генпрокуратура

Алматы Фото: Zakon.kz
По январским событиям в суд было направлено 474 уголовных дела, осуждены – 717 человек. Об этом сообщил заместитель начальника Службы специальных прокуроров ГП Казахстана Нурлыбек Сабитов, передает корреспондент Zakon.kz.

В целях исполнения поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы.

Так, приговором суда Тараза местный житель осужден за хранение и перевозку боевых пистолетов систем Макарова, Стечкина и боеприпасов к ним, похищенных из Департамента полиции Жамбылской области.

Он признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия. С учетом указанных обстоятельств ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых. Они совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.Заместитель начальника Службы специальных прокуроров ГП РК Нурлыбек Сабитов

По остальным уголовным делам органом следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности. 

Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров  проведено более 40 тыс. следственных действий.Нурлыбек Сабитов

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что 286 подозреваемых по январским беспорядкам остаются под стражей.

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