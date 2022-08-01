Казахстанские борцы завоевали 11 медалей на турнире в Румынии

Казахстанские борцы вольного стиля взяли 11 медалей на международном турнире в Бухаресте (Румыния), передает Zakon.kz.

Обладателями «золота» стали Данияр Кайсанов (до 74 кг) и Адилет Давлумбаев (до 92 кг). На втором месте завершили турнир Абзал Окенов (до 57 кг), Жигер Закиров (до 79 кг), Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).

Третьими стали Даулет Ергеш (до 79 кг), Бибарыс Нурыллаұлы (до 79 кг), Ислямбек Ислямов (до 86 кг), Бекзат Уркимбай (до 97 кг), Серик Бакытханов (до 92 кг), Олег Болтин (до 125 кг).

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