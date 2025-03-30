Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по вольной борьбе

Казахстанские борцы вольного стиля завершили выступление на чемпионате Азии в Аммане (Иордания), завоевав пять медалей, сообщает Zakon.kz.

В финале в весовой категории до 86 кг Болат Сакаев уступил представителю Ирана Абольфазлу Рахмани со счетом 4:11 и стал серебряным призером турнира.

Ранее "золото" в копилку сборной принес Нуркожа Кайпанов, выступавший в весе до 74 кг. Серебряную награду также завоевал Ризабек Айтмухан (до 97 кг).

Бронзовые медали выиграли Рахат Калжан (до 57 кг) и Азамат Даулетбеков (до 92 кг). Последний в поединке за третье место одолел узбекистанца Шерзода Поёнова со счетом 2:1.

Таким образом, казахстанская сборная завершила чемпионат Азии с пятью медалями: одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми.