Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по вольной борьбе
Фото: НОК РК
Казахстанские борцы вольного стиля завершили выступление на чемпионате Азии в Аммане (Иордания), завоевав пять медалей, сообщает Zakon.kz.
В финале в весовой категории до 86 кг Болат Сакаев уступил представителю Ирана Абольфазлу Рахмани со счетом 4:11 и стал серебряным призером турнира.
Ранее "золото" в копилку сборной принес Нуркожа Кайпанов, выступавший в весе до 74 кг. Серебряную награду также завоевал Ризабек Айтмухан (до 97 кг).
Бронзовые медали выиграли Рахат Калжан (до 57 кг) и Азамат Даулетбеков (до 92 кг). Последний в поединке за третье место одолел узбекистанца Шерзода Поёнова со счетом 2:1.
Таким образом, казахстанская сборная завершила чемпионат Азии с пятью медалями: одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми.
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