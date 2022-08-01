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Женщина грозилась спрыгнуть с крыши в Нур-Султане

Женщина грозилась спрыгнуть с крыши в Нур-Султане Фото: скриншот видео
В Нур-Султане женщина забралась на крышу здания по ул. Бейбитшилик (бывшее здание ЦУМа) и грозилась спрыгнуть. Как сообщили в столичном департаменте полиции, ей оказана психологическая помощь, передает Zakon.kz.

Видео с места опубликовали в одном из столичных telegram-каналов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в столичный департамент полиции.

1 августа на канал «102» в 15:02 поступил вызов о том, что на крыше здания по ул. Бейбитшилик женщина грозилась спрыгнуть. На место незамедлительно были направлены экстренные службы. По прибытии женщину удалось спустить, ей оказана психологическая помощь.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что проводится проверка.

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