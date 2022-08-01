Женщина грозилась спрыгнуть с крыши в Нур-Султане

Фото: скриншот видео

В Нур-Султане женщина забралась на крышу здания по ул. Бейбитшилик (бывшее здание ЦУМа) и грозилась спрыгнуть. Как сообщили в столичном департаменте полиции, ей оказана психологическая помощь, передает Zakon.kz.

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