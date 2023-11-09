В Актобе спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши

Актюбинские спасатели спасли 40-летнего мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши, сообщает Zakon.kz.

9 ноября спасатели выехали на место происшествия, где мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши дома.

Фото: МЧС РК

Как сообщает пресс-служба МЧС, начальник караула пожарной части Рустам Бекбаев и командир отделения Нурболат Тажигулов провели беседу и убедили 40-летнего мужчину отказаться от этого шага.



В МЧС отметили, что в трудной ситуации может оказаться любой человек, но в каждой ситуации можно найти решение, при этом беречь себя и своих близких.

Ранее мы рассказали, как полтора часа полицейские Актобе отговаривали женщину от суицида. Она хотела спрыгнуть с 25 этажа.