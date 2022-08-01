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В Казахстане завершен прием документов для поступления в первый класс

В Казахстане завершен прием документов для поступления в первый класс Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения Казахстана сообщили, что в стране завершен прием документов для поступления в первый класс, передает Zakon.kz.
В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в первый класс. Прием документов продолжался четыре месяца – с 1 апреля до 1 августа. За это время казахстанцы подали около 400 тыс. заявлений. Больше 70% детей выбрали обучение на государственном языке.Пресс-служба Министерства просвещения РК

Как отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова, до начала учебного года остался один месяц, теперь школы приступят к подготовке и организации учебного процесса, формированию класс-комплектов.

Больше всего первоклашек в Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,6%), Улытауской (86,6%), Мангистауской (86,2%), Жамбылской (80,4%) областях, добавила Гульмира Каримова.

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В ведомстве напомнили, что процедура приема заявлений была автоматизирована, и родители имели возможность подавать документы как в традиционном, так и в онлайн-формате.

80% заявок было подано в электронном виде, уточнили в министерстве.

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