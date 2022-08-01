Какие меры приняты после гибели человека во время митинга в Алматы

После трагедии в Бостандыкском районе была упразднена улица – теперь она является придомовой территорией, передает Zakon.kz.

По словам заместителя акима Бостандыкского района Рената Сейдраманова, по просьбе местных жителей по ул. Короленко были установлены четыре лежачих полицейских и два шлагбаума для предотвращения заезда транспортных средств. Сама улица при этом превратилась в придомовую территорию.

Касательно скандального ЖК Terra спикер отметил, что он построен по проекту и введен в эксплуатацию.

К сожалению, такой случай произошел. Тем не менее у нас в районе идет застройка и, когда происходят вопросы с жителями, мы сразу выезжаем, приглашаем уполномоченные органы. Сейчас мы эту ситуацию полностью контролируем и держим руку на пульсе, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись. Ренат Сейдраманов

Напомним, в Алматы выступление против массовой застройки и конфликт между жителями пятиэтажки и соседнего ЖК привели к гибели человека. По данным СМИ, разбирательства вспыхнули из-за гостевого паркинга нового жилого комплекса.

Во время несанкционированного митинга возмущенные горожане перекрыли пр. Гагарина. Один из митинговавших ударил водителя, пытавшегося проехать по перекрытой дороге. Водитель упал, ударился головой и впоследствии скончался.