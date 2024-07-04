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В Алматы на время ремонта теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам

В Алматы на время ремонта теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:10 Фото: Zakon.kz
Проезд по двум улицам в Бостандыкском и Ауэзовском районе Алматы закроют на время реконструкции и ремонта теплосетей, сообщает Zakon.kz.

В Ауэзовском районе частично ограничат движение с 22:00 4 июля до 12:00 5 июля 2024 года по улице Сулейменова от улицы Токтабаева до улицы Черепанова в южном направлении, сообщает пресс-служба акимата города.

Движение автотранспорта в северном направлении будет открыто.

В Бостандыкском районе с 5 июля по 15 сентября 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. Движение будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1240 метров, введенного в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, семь частных домов, пять детских садов, четыре объекта образования, два объекта здравоохранения и 15 прочих объектов.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что в Алматы ограничат движение на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.

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