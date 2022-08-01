В Нур-Султане полностью перекроют участок проспекта Мангилик Ел

Участок пр. Мангилик Ел в Нур-Султане полностью перекроют на ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата, передает Zakon.kz.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по дорожному полотну по пр. Мангилик Ел, – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в связи с проведением ремонтных работ со 2 по 8 августа «будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке пр. Мангилик Ел от ул. Достык до транспортной развязки на пересечении ул. Сарайшык и пр. Мангилик Ел».

Жителей и гостей столицы просят «заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города».

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.