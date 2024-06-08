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Очередной участок дороги перекроют в Астане

перекрытие дороги из-за ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Как рассказали в столичном акимате, участок развязки Сарайшык-Мангилик Ел закроют на ремонт до 10 июня, сообщает Zakon.kz.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дорожного полотна на транспортной развязке М1 (Сарайшык – Мангилик Ел).

Работы ведутся на следующих участках развязки М1:

  • правый съезд с улицы Сарайшык на проспект Мангилик Ел;
  • правый съезд с проспекта Мангилик Ел на улицу Сарайшык.
перекрытие дороги в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:32

Фото: акимат Астаны

перекрытие дороги в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:32

Фото: акимат Астаны

"В этой связи с 18:00 8 июня до 06:00 10 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города".Акимат Астаны

Ранее стало известно, что до конца июня будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б. Момышулы на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы К. Сатпаева.

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