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«Мечтала побывать в Венеции» – Павлодар затопило после сильного ливня

Павлодар затопило после сильного ливня Фото: скриншот видео
В Павлодаре в обед прошел сильный ливень, из-за чего ряд улиц затопило, передает Zakon.kz.

Видео с затопленными после ливня улицами опубликовали в павлодарском instagram-паблике tipavlo.dar.

  • «Павлонеция».

  • «Мечтала побывать в Венеции».

  • «Это для тех, кто не был в этом году на море».

  • «Вот и приплыли. Улицы переименовали дороги сделали, а про слив забыли», – оставили шуточные комментарии павлодарцы под видео.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в акимате Павлодара, в обед в городе прошел сильный ливень, в связи с этим образовалось скопление дождевой воды, на ряде улиц идут ремонтные работы.

В городе ведется откачка дождевой воды. Работы начаты с самых низких наиболее подтопляемых точек города. Это пересечение улиц Чокина – Камзина, Сатпаева – Гагарина, Торайгырова – Назарбаева, Бектурова – Едыге би и другие.Пресс-служба акимата Павлодара

В ведомстве отметили, что работают 12 единиц специализированной техники.

Работы будут продолжены до полного устранения подтопления улиц, добавили в пресс-службе городского акимата.

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