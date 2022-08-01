«Мечтала побывать в Венеции» – Павлодар затопило после сильного ливня

В Павлодаре в обед прошел сильный ливень, из-за чего ряд улиц затопило, передает Zakon.kz.

Видео с затопленными после ливня улицами опубликовали в павлодарском instagram-паблике tipavlo.dar.

«Павлонеция».

«Мечтала побывать в Венеции».

«Это для тех, кто не был в этом году на море».

«Вот и приплыли. Улицы переименовали дороги сделали, а про слив забыли», – оставили шуточные комментарии павлодарцы под видео.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в акимате Павлодара, в обед в городе прошел сильный ливень, в связи с этим образовалось скопление дождевой воды, на ряде улиц идут ремонтные работы.

В городе ведется откачка дождевой воды. Работы начаты с самых низких наиболее подтопляемых точек города. Это пересечение улиц Чокина – Камзина, Сатпаева – Гагарина, Торайгырова – Назарбаева, Бектурова – Едыге би и другие. Пресс-служба акимата Павлодара

В ведомстве отметили, что работают 12 единиц специализированной техники.