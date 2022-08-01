Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана

Фото: gov.kz

Постановлением правительства РК Ордабаев Олжас Темирбекович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра, передает Zakon.kz.

Олжас Ордабаев родился в 1989 году в городе Алматы. Он окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland – Цезарь Ритц Колледж Швейцарии, Манчестерский Метрополитан университет. С 2007 по 2014 годы возглавлял ряд общественных организаций. В 2014-2015 годы занимал должность главного менеджера Департамента социального партнерства НАО «Холдинг «Кәсіпқор». В 2015-2018 годы работал заместителем директора, директором департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК «Атамекен». С 2018 по 2022 год – заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». С марта 2022 года и по настоящее время работал президентом некоммерческого акционерного общества Talap. Читайте также Штормовое предупреждение объявили в 4 областях Казахстана Молодых людей унесло ветром на середину озера Алаколь В Казахстане хотят снять ограничения на создание рабочих мест для безработных

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