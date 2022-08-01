Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана
Олжас Ордабаев родился в 1989 году в городе Алматы. Он окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland – Цезарь Ритц Колледж Швейцарии, Манчестерский Метрополитан университет.
С 2007 по 2014 годы возглавлял ряд общественных организаций.
В 2014-2015 годы занимал должность главного менеджера Департамента социального партнерства НАО «Холдинг «Кәсіпқор».
В 2015-2018 годы работал заместителем директора, директором департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК «Атамекен».
С 2018 по 2022 год – заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
С марта 2022 года и по настоящее время работал президентом некоммерческого акционерного общества Talap.