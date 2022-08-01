Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС в Японии

В Японии на третьем реакторе АЭС «Михама» случилась утечка радиоактивной воды. Утечка 7 тонн воды произошла внутри энергоблока, передает Zakon.kz.

По данным компании-оператора станции Kansai Electric Power, влияния на окружающую среду нет, сообщает lenta.ru cо ссылкой на Kyodo.

В октябре прошлого года Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора из-за невыполнения мер по укреплению инфраструктуры против террористических актов.

В мае Управление по ядерному регулированию Японии (УЯР) предварительно одобрило план энергетической компании Tokyo Electric Power (ТЕРСО) по сливу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

Радиоактивная вода на АЭС появилась после того, как в 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. В результате стихийного бедствия погибли более 18 тыс. человек.