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Большая пробка образовалась на дороге в сторону Иссык-Куля

Иссык-куль Фото: pixabay
Для автомобилистов выдался не лучший день для поездки на Иссык-Куль. В Боомском ущелье сошел сель. Движение в одну сторону закрыто. Автомобили едут в двух направлениях по одной полосе, передает Zakon.kz.

Напомним, 30 июля в Кыргызстане сель сошел на дорогу Бишкек – Нарын – Торугарт (Боомское ущелье). Речь о 128-129-м километрах трассы Бишкек — Нарын — Торугарт (село Кыз-Куйоо). Грязевая масса перекрыла проезжую часть, образовался затор.

Причиной ЧП называют проливные дожди. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении.

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