Большая пробка образовалась на дороге в сторону Иссык-Куля

Фото: pixabay

Для автомобилистов выдался не лучший день для поездки на Иссык-Куль. В Боомском ущелье сошел сель. Движение в одну сторону закрыто. Автомобили едут в двух направлениях по одной полосе, передает Zakon.kz.

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