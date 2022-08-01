Большая пробка образовалась на дороге в сторону Иссык-Куля
Фото: pixabay
Для автомобилистов выдался не лучший день для поездки на Иссык-Куль. В Боомском ущелье сошел сель. Движение в одну сторону закрыто. Автомобили едут в двух направлениях по одной полосе, передает Zakon.kz.
Напомним, 30 июля в Кыргызстане сель сошел на дорогу Бишкек – Нарын – Торугарт (Боомское ущелье). Речь о 128-129-м километрах трассы Бишкек — Нарын — Торугарт (село Кыз-Куйоо). Грязевая масса перекрыла проезжую часть, образовался затор.
Причиной ЧП называют проливные дожди. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении.
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