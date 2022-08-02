Лидера «Аль-Каиды»‎ убили в результате операции США

Аз-Завахири возглавил «Аль-Каиду» после бен Ладена в 2011 году. В 2021 году он записал отдельное видео, посвященное 20-й годовщине терактов 11 сентября в США, сообщает Zakon.kz.

Лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири убили в результате удара беспилотника ЦРУ в Кабуле, сообщает Deutsche Welle.

Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи с успешной контртеррористической операцией, указали в Белом доме. Речь идет о самом мощном ударе по террористической группировке с тех пор, как в 2011 году был убит ее основатель Усама бен Ладен.

Удар беспилотника был нанесен 31 июля. Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид подтвердил факт удара и решительно осудил его, назвав нарушением «международных принципов».

В Белом доме указали, что в ходе операции жертв среди мирного населения не было.

«Аль-Каида» и «Талибан» – запрещенные в Казахстане террористические организации.