На вонь местного пивзавода пожаловались жители Алматинской области

Жители дачного массива «Аксункар» в Алматинской области бьют тревогу из-за промышленных отходов местного пивоваренного завода, сообщает Zakon.kz.

Люди говорят, что буквально задыхаются от алкогольных испарений и зачастую не могут выйти из своих домов. В самой компании заверяют, что источник зловония нужно искать в другом месте, сообщает телеканал «‎Алматы».

Местные жители предполагают, что предприятие сливает производственные отходы с нарушениями.

После неоднократных жалоб акимат закрыл эту трубу. Но это лишь временная мера. Если вода поднимется, ее вновь откроют. Мы требуем, чтобы этот вопрос решили раз и навсегда. Житель дачного массива «Аксункар» Даурен Абдигалиулы

Особенно тяжело дачникам в летний период. Говорят, из-за жары им невыносимо дышать. Ко всему прочему, местность облюбовали насекомые.

Этот пивзавод сливает отходы, а страдаем мы. Невозможно дышать от нашатырного запаха. Сейчас, сами знаете, какая жара стоит на улице, закрываем в домах окна. Дети не могут играть, тут еще астматики проживают, им очень тяжело. Жительница дачного массива Назым Саттибаева

Между тем представители пивзавода заявляют, что источником зловоний является озеро. Именно его воды стекают к домам дачников. Но туда, заверяют они, предприятие не сливает отходы.

Мы эту проблему начинаем решать. Потому что это озеро на нашей территории. Раньше его мы не мониторили, уровень поднимается, опускается. После жалоб жителей мы решили эту трубу, которая перетекает к ним, засыпать, заколотить, чтобы больше вопросов не было. Но она все равно слегка бежит, сейчас дополнительно призовем технику, засыплем, чтобы она уже не пробегала. Директор алматинского филиала пивоваренного завода Станислав Вериш

Зловонная проблема на слуху и у местных властей. Ранее они писали письма в адрес двух предприятий, расположенных напротив дачного массива. Но это не дало никаких результатов, говорят жители.

В будущем, если уровень воды поднимется, то придут специалисты центрального водоканала и начнут проверку труб. Неизвестно, откуда идет приток воды. Сейчас мы будем это выяснять. Но это озеро входит в территорию пивзавода. Аким Ельтайского сельского округа Биржан Махатов

Впрочем, в этот раз пивзавод оперативно отреагировал на жалобы жителей и засыпал водоем. Сельская администрация тоже не осталась в стороне и ликвидировала мелкие лужи, которые доставляли неудобства людям.