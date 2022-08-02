Топ-3 счастливчиков: кому повезет больше других в августе

Последний летний месяц принесет новые возможности трем знакам зодиака. А именно, как отмечает астролог Мария Власова, повезет Близнецам, Стрельцам и Рыбам, сообщает Zakon.kz.

В публикации Ftimes.ru сказано, что август принесет перемены в личной и деловой сферах. Но, как добавляет эксперт, многое зависит от самого человека.

Что касается Близнецов, им необходимо понять, что их путь уникален. Астрологи советуют полагаться на свою интуицию. Для того чтобы накопить капитал и быть успешным в бизнесе, нужно пробудить в себе лидера.

По данным специалистов, Стрельцы в первых числах августа встретят единомышленников. С ними можно легко планировать дела. Кроме того, среди них может оказаться и будущий спутник.

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Рыбам стоит быть бдительными и аккуратными, не упускать детали из виду. Если, по словам астролога, представители этого водного знака не допустят ошибку, то очень скоро их бюджет пополнится.