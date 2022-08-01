Романы и скандалы: опубликован амурный гороскоп для всех знаков зодиака на август

Кому из представителей зодиакального круга в последний месяц лета ждать головокружительного романа, а кому — скандалов на фоне ревности, рассказала профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» Тиана Атлас рассказала об общей характеристике августа для всех знаков зодиака.

По ее словам, начало месяца для всех представителей зодиакального круга будет лаконичным и умиротворенным, середина — яркой, страстной.

Новые знакомства будут с напором, а уже существующие отношения — с неким напряжением. В этот период важно не разругаться, потому что дальше по гороскопу намечаются неожиданные моменты в отношениях.

В конце августа, как отметила эксперт по звездам, эмоции выровняются, а то и вовсе могут пойти на спад и некоторое охлаждение.

Держите эмоции под контролем. Если относиться к партнеру с уважением, можно пройти любой кризис, – посоветовала Тиана Атлас.

Овен, Лев и Стрелец

Для представителей огненной стихии — Овнов, Львов и Стрельцов — в начале месяца представляется прекрасная возможность стать эмоционально ближе с партнером.

Важно избегать импульсивности, особенно в период с 8 по 11 августа. Прежде всего это касается импульсивных Овнов, которые могут проявлять грубость и ревность. На этой почве велик шанс сильно поругаться и даже расстаться. Зато с 12 августа будет прекрасная возможность ярких знакомств, красивых романов. Делайте сюрпризы своим любимым и знакомьтесь.

Особенный шарм добавится Львам. Вы будете чувствовать себя на высоте. Главное – в конце месяца не устраивать сцен ревности, подключать свою интуицию и проявлять душевное тепло. Тиана Атлас

Телец, Дева, Козерог

Романтика накроет знаки Земли — Тельцов, Дев и Козерогов — прямо в начале августа.

Вся первая половина проходит под эгидой дел амурных. В период с 8 по 11 августа у многих представителей земной стихии отношения выйдут даже на новый уровень — многие девушки получат предложение руки и сердца. Особенно это касается Дев и Козерогов.

Внимательность в отношениях, по словам астролога, стоит проявлять Тельцам, потому что в середине месяца разрывы могут происходить совершенно неожиданно и по непонятным причинам.

Вообще вся вторая половина месяца для представителей знаков земной стихии будет более охлаждающей, особенно можно выделить последнюю неделю августа. Это будет прекрасное время для создания совместных планов с партнером или отключения внимания от отношений и переключения на работу.

Близнецы, Весы, Водолей

Первые две недели августа для воздушных знаков — Близнецов, Весов и Водолеев — будут как будто бы вообще не про любовь.

Вы будете заняты карьерой, финансами или поисками себя. Особенно это касается Близнецов. Но уже после 12 августа романтические знакомства зашевелятся. Тиана Атлас

А после 20 числа, как отметила эксперт по звездам, количество поклонников увеличится в разы.

Важный совет гороскопа: и вы тоже направляйте свой фокус в сторону ухажеров. Отдельно можно выделить представителей знака Водолей. Пожалуй, весь месяц вам будет сложнее других, потому что ваши партнеры будут вести себя слишком вызывающе и демонстративно, а вам придется проявлять больше терпения.

Рак, Скорпион, Рыбы

В первой части августа, что касается представителей водной стихии — Раков, Скорпионов, Рыб, поддержка от планеты любви Венеры вам будет обеспечена.

С 8 по 11 августа на Раков партнер может оказывать давление и устанавливать свои правила. Отнеситесь к этому философски. Переждите этот период.

Что касается Скорпионов и Рыб, то вам такой аспект, наоборот, добавит какой-то перчинки и страсти в отношениях. Вторая половина месяца вытаскивает представителей водной стихии из дома и заставляет блистать. Хочется быть яркими, поехать на курорт, туда, где жарко и красиво. Кстати, во второй половине месяца на отдыхе вас будут ожидать неожиданные яркие романы, а для Скорпионов, пожалуй, чересчур, неожиданные и запоминающиеся. Тиана Атлас

Любовный гороскоп на август для всех знаков зодиака

По словам астропсихолога, в начале августа у Овнов появится ценная возможность эмоционально сблизиться с партнером, но важно избегать импульсивности, особенно в период с 8 по 11 августа.

Постарайтесь не проявлять грубость или ревность, поскольку на этой почве велик шанс сильно поругаться и даже расстаться.

Уже с 12 августа гороскоп сулит для одиноких Овнов прекрасную возможность встретить интересных людей, завести яркие знакомства и положить начало красивому роману.

Продлится ли он осенью — как знать? Расслабьтесь и знакомьтесь. Делайте вашей любимой или любимому приятные сюрпризы и наслаждайтесь моментом.

Многих Тельцов, как отметила Тиана Атлас, романтика накроет с головой прямо в начале августа.

Вся первая часть месяца идеально подходит для того, чтобы провести ее под эгидой любовных дел. С 8 по 11 августа у многих представителей данного знака зодиака отношения имеют хорошие шансы выйти на новый уровень — многие девушки получат совершенное неожиданное или, наоборот, очень долгожданное предложение руки и сердца.

Уже состоящим в отношениях Тельцам стоит проявить в августе внимание к партнеру.

Уделите ему время и не игнорируйте проблемы, потому что в середине месяца могут совершенно неожиданно происходить разрывы по непонятным причинам. Экватор августа лучше пройти аккуратно. Остаток августа будет более охлаждающим, чем начало. Особенно можно выделить последнюю неделю месяца. Это будет прекрасное время для создания совместных планов с партнером или переключения внимания от любви на работу.

Близнецы, по словам астропсихолога, рискуют пропустить почти половину августа в ворохе дел, связанных с работой, карьерой, самореализацией и финансами.

Но какими занятыми вы ни были, после 12 августа в вашем окружении появятся кандидаты для романтических знакомств. К 20-м числам гороскоп прогнозирует и вовсе многократное увеличение заинтересованных поклонников. Главное успеть перестроить фокус на любовь и ответить кому-то взаимностью.

Раки, как отметила эксперт по звездам, получат особую поддержку в первой половине месяца от планеты любви Венеры.

С 8 по 11 августа вероятно напряжение в отношениях: на представителей данного знака зодиака партнер может оказывать давление и требовать игры по своим правилам. Не ввязывайтесь в конфликт, отнеситесь к этому философски. Переждите этот период.

Тиана Атлас советует Львам начать месяц с того, чтобы стать эмоционально ближе к партнеру, но важно избегать излишней импульсивности, особенно с 8 по 11 августа.

С 12 августа у одиноких Львов появится прекрасная возможность завести романтические знакомства. Вас окутает особый шарм, способствующий старту летнего романа. Вы будете чувствовать себя на высоте. Главное в конце месяца не устраивать сцен ревности, подключать свою интуицию и проявлять душевное тепло.

По словам астролога, многих Дев романтика накроет прямо с наступлением августа.

Вся первая половина месяца пройдет под эгидой дел амурных. С 8 по 11 августа есть хорошие шансы получить долгожданное предложение руки и сердца или вывести отношения на новый уровень.

Вторая часть августа для представителей данного знака зодиака будет более охлаждающей и приводящей в чувства, особенно можно выделить последнюю неделю августа.

Вам захочется строить конкретные совместные планы с партнером на будущее или вовсе переключиться с романтики на карьеру.

Весы, как отметила Тиана Атлас, рискуют вообще пропустить первую половину августа, так как будут заняты не любовными, а насущными вопросами (например, финансами или работой).

Однако ближе к 15-м числам есть вероятность, что внимание представителей данного знака зодиака все же переключится на маячащих и томящихся на горизонте поклонников. А уже после 20 числа их количество увеличится в разы. Главное определить для себя, чего вы хотите, чтобы потом не жалеть об упущенных шансах на роман.

Скорпионам, по словам астропсихолога, август принесет широкий спектр любовных эмоций.

Несвободные представители данного знака зодиака в первой половине августа ощутят на себе, возможно, чрезмерное давление партнера. Такой аспект добавит особой перчинки и страсти в отношениях.

Вторая половина августа заставит Скорпионов блистать и быть на виду.

Для этого захочется поехать на курорт, туда, где жарко и красиво. Кстати, на отдыхе вам непременно встретятся неожиданные яркие романы, пожалуй, чересчур, неожиданные и запоминающиеся.

В начале августа эксперт по звездам советует несвободным Стрельцам воспользоваться шансом стать эмоционально ближе к партнеру, но важно избегать чрезмерной импульсивности, особенно с 8 по 11 августа.

У одиноких Стрельцов с 12 августа замаячит прекрасная возможность новых встреч и красивых романов. Делайте сюрпризы своим любимым и знакомьтесь.

Козероги, по словам Тианы Атлас, окунутся в любовь сразу с наступлением августа и до его середины проживут под эгидой дел амурных.

С 8 по 11 августа у многих представителей данного знака зодиака, состоящих в отношениях, есть все шансы перейти с партнером на новый уровень. Гороскоп указывает, что многие девушки-Козероги получат предложение руки и сердца.

Вторая половина августа будет более спокойной и даже охлаждающей, особенно заключительная неделя.

Возможно, Козероги даже полностью переключат внимание с любви на работу.

По словам астропсихолога, у Водолеев до 15 августа события будут как будто вообще не про любовь.

Придется решать вопросы карьеры, финансов или поиска себя, но постепенно ракурс сместится в сторону романтики. Вы заметите кого-то подходящего для знакомства. А после 20 числа количество поклонников вокруг вас увеличится в разы. Важный совет: вы тоже направляйте свой фокус в сторону ухажеров.

В целом, по гороскопу весь месяц Водолеям будет сложнее других знаков зодиака.

Потому что партнеры будут вести себя слишком вызывающе и демонстративно, а вам придется проявлять больше терпения и снисходительности.

Что касается Рыб, как отметила Тиана Атлас, первую половину августа вы проведете при поддержке планеты любви Венеры.

В середине и конце месяца представителей этого знака зодиака будет тянуть блистать в обществе, особенно если запланирован отпуск или поездка на курорт. На отдыхе велика вероятность завязать яркий роман.

Семейные Рыбы рискуют столкнуться в августе с чрезмерным нажимом или даже давлением со стороны партнера.

Как знать, такой аспект может, наоборот, добавить какой-то острой перчинки в ваши отношения.

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