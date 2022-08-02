Казахстанский блогер показал крупнейшую в мире шахту по добыче хромитовой руды

Блогер из Актау Нуркен Тажибай показал крупнейшую в мире шахту по добыче хромитовой руды, расположенную в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Видео с высоты птичьего полета, снятое при помощи квадрокоптера, он опубликовал на своей странице в Instagram.

Хромтау. Крупнейшая в мире шахта по добыче хромитовой руды, – подписал Нуркен Тажибай ролик.

Ранее он опубликовал видео с розовыми фламинго, снятое на озере в Мангистауской области. Ролик умилил пользователей Казнета.