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Казахстанский блогер показал крупнейшую в мире шахту по добыче хромитовой руды

крупнейшую в мире шахту по добыче хромитовой руды в Актюбинской области Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай показал крупнейшую в мире шахту по добыче хромитовой руды, расположенную в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Видео с высоты птичьего полета, снятое при помощи квадрокоптера, он опубликовал на своей странице в Instagram.

Хромтау. Крупнейшая в мире шахта по добыче хромитовой руды, – подписал Нуркен Тажибай ролик.

Ранее он опубликовал видео с розовыми фламинго, снятое на озере в Мангистауской области. Ролик умилил пользователей Казнета.

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