Видео с розовыми фламинго умилило пользователей Казнета
Фото: pixabay
Блогер из Актау Нуркен Тажибай на странице в Instagram опубликовал видео с фламинго на озере в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы закидали автора смайликами в виде «сердечек», а также отметили, что на кадрах «прекрасные птицы».
Ранее блогер поделился красочным видео туристических мест в Мангистауской области.
Кроме того, на его странице в соцсетях опубликовано видео одной из самых необычных достопримечательностей Казахстана – подземной мечети Шакпак-ата.
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