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Видео с розовыми фламинго умилило пользователей Казнета

Актау фламинго видео соцсети Фото: pixabay
Блогер из Актау Нуркен Тажибай на странице в Instagram опубликовал видео с фламинго на озере в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы закидали автора смайликами в виде «сердечек», а также отметили, что на кадрах «прекрасные птицы».

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Ранее блогер поделился красочным видео туристических мест в Мангистауской области.

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Кроме того, на его странице в соцсетях опубликовано видео одной из самых необычных достопримечательностей Казахстана – подземной мечети Шакпак-ата.

Анастасия Московчук
Актау
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