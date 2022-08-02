Елена Рыбакина проиграла россиянке Дарье Касаткиной на турнире WTA 500

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела первый матч после Лондона. Игра прошла в американском городе Сан-Хосе, передает Zakon.kz.

На турнире WТА 500 прошла первая встреча с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Дарья была посеяна под шестым номером.

Весь мир наблюдал за этой игрой. В первом сете Рыбакина вела со счетом 4:1. Касаткина победила в третьем матче со счетом 2:1. Рыбакина отметилась в роли аутсайдера.

По мнению спортивных экспертов, это была интересная битва двух лучших теннисисток Казахстана и России.

Напомним, ранее Рыбакина стала победительницей Уимблдона. Лучшая теннисистка Казахстана сделала большой исторический шаг, выиграв Открытый чемпионат Великобритании.

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В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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