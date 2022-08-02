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Оспа обезьян: режим ЧС ввели в Калифорнии

Калифорния, вакцины, ЧС Фото: pixabay
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян, передает Zakon.kz.
В рамках продолжающейся борьбы со вспышкой оспы обезьян губернатор Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС, чтобы поддержать меры штата по вакцинации, – говорится в релизе на сайте губернатора.

Отмечается, что штат уже получил более 61 тыс. доз вакцины от оспы. Власти Калифорнии обещают сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз, пишет ria.ru.

Оспа обезьян —  редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

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