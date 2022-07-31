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В США опасаются дефицита вакцин от оспы обезьян

укол Фото: Zakon.kz
По оценкам экспертов, около миллиона людей из группы высокого риска могут не получить две дозы вакцины Jynneos в течение нескольких месяцев, если число случаев заболевания оспой обезьян продолжит расти, передает Zakon.kz.

Как сообщает газета Washington Post, в начале недели Штаты получили около 800 тыс. доз вакцины. Но этого оказалось недостаточно, чтобы охватить всех, кто попадает в зону риска заражения данным вирусом. Новое поступление вакцин ожидается не раньше октября.

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Сообщается, что двухфазной вакцины достаточно только для трети из 1,6 млн геев и бисексуалов, которых власти считают подверженными наибольшему риску.

Эксперт в области здравоохранения вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Стивен Моррисон считает, что, скорее всего, потребуется 3,2 млн доз вакцины, чтобы привить подверженную риску группу населения. По его словам, к концу 2022 года в стране не будет даже и двух миллионов доз.

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