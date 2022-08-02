Геннадий Головкин опубликовал новое видео с тренировки
Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин на странице в Instagram поделился с подписчиками видео с тренировок, сообщает Zakon.kz.
Обычный день в тренировочном лагере, — гласит подпись к видео.
Пользователи под публикацией оставили подбадривающие комментарии:
красавчик GGG;
упорный труд очевиден. Только победа;
только вперед;
наш чемпион;
мы всегда с тобой.
Стоит отметить, что третий бой Геннадия Головкина и Канело состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.
Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.
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