Геннадий Головкин опубликовал новое видео с тренировки

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин на странице в Instagram поделился с подписчиками видео с тренировок, сообщает Zakon.kz.

Обычный день в тренировочном лагере, — гласит подпись к видео.

Пользователи под публикацией оставили подбадривающие комментарии: красавчик GGG;

упорный труд очевиден. Только победа;

только вперед;

наш чемпион;

мы всегда с тобой.

Стоит отметить, что третий бой Геннадия Головкина и Канело состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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