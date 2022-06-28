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В Нью-Йорке состоялась дуэль взглядов Головкина и Канело

дуэль взглядов Фото: скриншот видео
Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Канело Альварес провели дуэль взглядов в преддверии своего третьего поединка, передает Zakon.kz.

Это последняя встреча боксеров перед тренировочным лагерем.

Третий бой состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.

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Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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В мае Альварес потерпел второе поражение в карьере, проиграв россиянину Дмитрию Биволу в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

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