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Казахстанский полицейский стал лучшим на соревнованиях в Нидерландах

полицейский соревнования лучший Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Старший лейтенант полиции из Туркестанской области Нурканат Утешов завоевал золото на мировых соревнованиях: в Нидерландах прошли спортивные состязания среди полицейских и пожарных со всего мира, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 97 стран.

полицейский соревнования конкурс

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В весовой категории до 90 кг по армрестлингу старший лейтенант полиции Нурканат за считанное время превзошел соперников и одержал победу. В состязаниях на правую руку полицейский справился с пятью соперниками, выиграл и завоевал золотую медаль. В борьбе на левую руку он занял призовое второе место. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как уточнили в ведомстве, уроженец Созакского района работает в органах внутренних дел с 2004 года.

Армрестлингом он занимается с 2011 года: у него есть титулы чемпиона Казахстана и Азии. Кроме того, полицейский женат и является многодетным отцом.

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