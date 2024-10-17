Нурканат Серикбаев стал чемпионом мира по дзюдо среди военных

В Ташкенте стартовало мировое первенство по дзюдо среди военнослужащих. В первый день этих соревнований в копилку казахстанской сборной попало несколько медалей, одна из которых – золотая, завоеванная Нурканатом Серикбаевым, сообщает Zakon.kz.

Финальная схватка в весовой категории до 60 кг была чисто казахстанской, где Нурканат Серикбаев в дополнительное время обыграл своего соотечественника Шерзода Давлатова и взял "золото" мира.

А другой наш дзюдоист Давлатов надел "серебро" узбекских состязаний, передает пресс-служба МТС РК.

Фото: Instagram/committee_sport

В поединке за "бронзу" ЧМ-2024 в весовой категории до 66 кг Жанарыс Рахметкали обыграл представителя Северной Кореи Ри Кум Сонга.

Аналогичная схватка, но уже среди дзюдоистов в весе до 73 кг, закончилась в пользу Бахытжана Абдурахманова, который победил армянского спортсмена Артака Торосяна.

Фото: Instagram/sport_comiteti

В турнире в Ташкенте принимают участие 214 дзюдоистов из 29 стран мира. Честь Вооруженных сил Казахстана защищают 11 спортсменов: семь мужчин и четыре женщины.

Тем временем продолжает огорчать своих болельщиков столичный хоккейный клуб "Барыс", который потерпел 13-е поражение в 16-ти матчах текущего сезона КХЛ.