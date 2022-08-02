Еще одному ребенку отрезало фалангу пальца на детской площадке в Уральске

В Уральске на детской площадке еще одному ребенку отрезало фалангу пальца. Об этом рассказала мама 13-летнего Диаса Каиргожина, передает Zakon.kz.

Как сообщила порталу «Мой город» мама пострадавшего мальчика, на детской площадке во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева 13-летний Диас Каиргожин травмировал безымянный палец и на мизинце ему отрезало фалангу.

По словам дедушки Адильбека Курманиязова, 25 июля в полдень внук пошел играть с мальчишками на площадку. Спустя 10 минут он прибежал домой с травмой. Родные вызвали скорую, но, не дождавшись ее, повезли ребенка в больницу на такси.

Доехали до ближайшей городской больницы, там сделали перевязку, и нас отправили в многопрофильную детскую больницу. Там сделали все необходимое: обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребенка. Мы сначала никуда не обращались. Но, смотрю, качели так и стоят, никто их не убирает, на них продолжают кататься другие дети. Каждому ребенку не объяснишь, что это опасно. Адильбек Курманиязов

Дедушка отметил, что это не первый случай в городе.

«Именно на таком детском тренажере недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему ее вообще не уберут», – напомнил Адильбек Курманиязов.

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Как рассказали взрослые, Диас посещает частные клиники, потому что они проживают в поселке Акжаикского района, а в Уральск приехали погостить к родственникам. По их словам, врачи делают все возможное, чтобы палец прижился. Мальчик ходит на перевязки в городскую поликлинику, медики никаких прогнозов не дают, потому что случай сложный.

Он у меня очень мужественный, занимается спортом, есть достижения по борьбе. Тетя Диаса обратилась в полицию. Мы просим, чтобы убрали такие качели, ведь дети травмируются. Наверное, эта площадка не бесхозная. Нужно следить за инвентарем. Мама Диаса Альбина

По заключению врача-травматолога областной детской многопрофильной больницы, мальчик получил ушибленную рваную рану пятого пальца правой кисти.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской акимат.

Акимат Уральска проведет служебную проверку в отношении СК «Орал», на балансе которого находятся спортивные и детские площадки. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Пресс-служба акимата Уральска

Также, как заверили в ведомстве, «все спортивные и детские площадки города будут обследованы на наличие дефектов».