Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дело о смерти казахстанки в Грузии: суд вынес приговор

Вынесен приговор Фото: instagram.com/assel_ayt
В Нур-Султане завершился процесс по делу погибшей в прошлом году в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой. Суд вынес приговор Мурату Мейрбекову, передает корреспондент Zakon.kz.

Дальнего родственника Асель Мурата Мейрбекова обвиняли в торговле людьми и изнасиловании.

Суд приговорил признать Мейрбекова Мурата Бахытовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120, п. 2 ч. 4 ст. 128 Уголовного кодекса РК «Торговля людьми» и назначить наказание по ч. 1 ст. 120 УК «Изнасилование» пять лет и три месяца лишения свободы и по п. 2 ч. 4 ст. 128 Уголовного кодекса РК – 11 лет и три месяца лишения свободы. Путем частичного сложения окончательно назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор может быть обжалован либо на него может быть подано ходатайство прокурора в течение 15 суток со дня оглашения приговора. Судья Кыдырбек Алхожаев

Срок отбывания наказания Мейрбекову, по его словам, будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей с 15 мая 2021 года из расчета один день за один день.

В основу обвинительного приговора положены не только показания подсудимого, но и потерпевших, свидетелей, экспертные заключения и объективные доказательства по делу. Установлено, что Мейрбеков совершил особо тяжкое преступление на территории Республики Грузия по факту изнасилования и торговли людьми. Его вина в совершении преступления нашла полное подтверждение. Судья Кыдырбек Алхожаев

Суд также частично удовлетворил гражданский иск в пользу родителей Асель – Айсулу Айтпаевой и Алтая Айтпаева: суд решил взыскать с Мурата Мейрбекова в счет компенсации морального вреда по 5 млн тенге каждому.

17 мая мать Асель Айтпаевой заявила, что ее дочь убили.

27 мая сторона подозреваемого высказала свое мнение.

Читайте также

Талоны на ГСМ на 18,5 млн тенге незаконно реализовали в Костанайской области

Смертельный прыжок карагандинки с тарзанки: инструктору вынесли приговор

Хищение 423 млн тенге на развитие АПК: в Алматы вынесен приговор госслужащим

Мадина Мамырханова
Грузия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
ЖК Кадам Алматы снос
Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы
аренда жилья в Казахстане
Почему растут цены на аренду жилья в Казахстане
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета
Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления