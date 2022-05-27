Дело о смерти казахстанки в Грузии: сторона подозреваемого высказала свое мнение

Адвокат Чиназбек Маханов заявил, что его подзащитного Мурата Мейрбекова обвиняют в торговле людьми и изнасиловании. Однако, по словам юриста, ни прокуратура столицы, ни Генпрокуратура, ни МВД не предоставили стороне защиты обоснования этого обвинения, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Чиназбек Маханов на пресс-конференции в Нур-Султане сообщил, что покойная Асель Айтпаева была приглашена в Грузию в качестве менеджера в ТОО, которое было создано гражданином Казахстана Шаймерденовым. ТОО находилось в городе Рустави.

Они занимались поставками авто из Грузии в Казахстан. При этом было оговорено, что Асель будет зарабатывать 500 долларов. Трудовой договор разрабатывался, но его не успели подписать – она там проработала всего два-три дня. Асель Айтпаева выехала в Грузию, мой подзащитный Мейрбеков встретил ее, пару дней они находились вместе, потом он ее трудоустроил в это ТОО, познакомил с коллективом, рабочим местом, и на этом у них общение закончилось. В конце апреля Мейрбеков, купив машины, уезжает из Тбилиси в Казахстан через Актау. Когда Асель Айтпаева начала работать в городе Рустави, она познакомилась с неким гражданином Бесиком Тордуа. Адвокат Чиназбек Маханов

Далее защитник Мурата Мейрбекова заявил, что 5 мая Асель Айтпаева и Бесик Тордуа находились в одной квартире.

Находясь в квартире, на почве определенной ссоры, нам это неизвестно, она выпрыгнула и разбилась. Бесик Тордуа был задержан и помещен в СИЗО. Однако спустя некоторое время он скончался в СИЗО. Нить обрывается – какая связь была между Мейрбековым и Тордуа, что у них было общего? Это все осталось нераскрытым. Прокуратурой города Нур-Султана было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми» в отношении Мейрбекова. Он был вызван в Департамент полиции столицы и после допроса его изолировали от общества, он был помещен в следственный изолятор города Нур-Султана. Мало того, в мае этого года ему вменили изнасилование. Но мой подзащитный отрицает половую связь с Айтпаевой. Чиназбек Маханов

Защита не согласна с версией следствия и просит органы обосновать обвинение.

Мы по сей день не можем понять, мы просим объяснений от прокурора города Нур-Султана, от Генерального прокурора, от министра внутренних дел: пожалуйста, дайте нам обоснованность данного обвинения. Что мы имеем в виду под обоснованностью обвинения? Купля-продажа, как вам известно, это когда одна сторона продает, а другая – покупает. То есть здесь должно быть, как минимум, двое лиц. А почему-то мой подзащитный проходит один. И нами ставится вопрос: уважаемый прокурор, кому Мейрбеков продал? Бесику Тордуа? Какая сумма была оговорена? Тоже осталось нераскрытым. Диспозиций в данной статье много: там есть вербовка, занятие проституцией, эксплуатация. Опять мы спрашиваем: с какой целью он ее привез? Чиназбек Маханов

26-летняя казахстанка Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах в ночь на 5 мая 2021 года. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью Асель успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Помимо этого полиция Нур-Султана задержала дальнего родственника Асель Мурата Мейрбекова. Его обвиняют в торговле людьми.

7 мая в МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой. Было сказано, что данное дело взято на особый контроль посольства.

Родители погибшей Асель Айтпаевой заявили, что их дочь убили.