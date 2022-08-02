Ненси Пелоси официально прибыла на Тайвань

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, в международном аэропорту Тайбэя, сообщает Zakon.kz.

Это следует из данных авиационного сервиса Flightradar.

Ранее Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива.

Тайваньский аэропорт «Суншань», где сел самолет, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек.

Пользователи в социальных сетях пишут, что в китайской провинции Фуцзянь слышны пролеты китайских истребителей в сторону Тайваня. В провинции взвыли сирены.

Известно, что ранее десятки истребителей ВВС США поднялись с баз в Японии и также направились в сторону Тайваня.

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Тайвань (официально – Китайская Республика) требует, чтобы его считали единственно существующим Китаем. Таковым его признают сейчас 14 стран – в основном это государства Центральной Америки и островные государства: Белиз, Никарагуа, Гаити, Гондурас, Тувалу, Палау, Науру. США в этот список не входят. Формально Китайская республика была основана 1911, но фактически на территории Тайваня это государственное образование существует с начала 1950-х годов — туда после гражданской войны в Китае бежали сторонники правившего в Китае Гоминьдана. США на тот момент не признавали КНР, считая законным именно правительство на Тайване.

МИД Китая выразил решительный протест и осуждение визита Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая».

Пелоси в заявлении, распространенном ее пресс-службой, подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.

Но здесь же добавила, что ее визит на Тайвань является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».