Ненси Пелоси официально прибыла на Тайвань
Это следует из данных авиационного сервиса Flightradar.
Ранее Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива.
Тайваньский аэропорт «Суншань», где сел самолет, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек.
Пользователи в социальных сетях пишут, что в китайской провинции Фуцзянь слышны пролеты китайских истребителей в сторону Тайваня. В провинции взвыли сирены.
Известно, что ранее десятки истребителей ВВС США поднялись с баз в Японии и также направились в сторону Тайваня.
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Тайвань (официально – Китайская Республика) требует, чтобы его считали единственно существующим Китаем. Таковым его признают сейчас 14 стран – в основном это государства Центральной Америки и островные государства: Белиз, Никарагуа, Гаити, Гондурас, Тувалу, Палау, Науру. США в этот список не входят.
Формально Китайская республика была основана 1911, но фактически на территории Тайваня это государственное образование существует с начала 1950-х годов — туда после гражданской войны в Китае бежали сторонники правившего в Китае Гоминьдана. США на тот момент не признавали КНР, считая законным именно правительство на Тайване.
МИД Китая выразил решительный протест и осуждение визита Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая».
Пелоси в заявлении, распространенном ее пресс-службой, подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.
Но здесь же добавила, что ее визит на Тайвань является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».
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