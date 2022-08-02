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МИД КНР отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

МИД КНР заявление Фото: pixabay
МИД Китая выразил протест и осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что прибытие на остров спикера палаты представителей США - серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Также в Китае обвинили США в нарушении принципа «одного Китая», а также положений, закрепленных в китайско-американских коммюнике.

Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, добавили в ведомстве.

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Затем официальный Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

По словам МИД, с помощью Тайваня, Вашингтон хочет сдержать Пекин, однако это «игра с огнем».

В Белом доме уже заявили, что визит Пелоси полностью соответствует политике США по отношению к Китаю, и не видят причин для эскалации.

Константин Вноровский
Китай США Тайвань
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