МИД КНР отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что прибытие на остров спикера палаты представителей США - серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Также в Китае обвинили США в нарушении принципа «одного Китая», а также положений, закрепленных в китайско-американских коммюнике.
Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, добавили в ведомстве.
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Затем официальный Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.
По словам МИД, с помощью Тайваня, Вашингтон хочет сдержать Пекин, однако это «игра с огнем».
В Белом доме уже заявили, что визит Пелоси полностью соответствует политике США по отношению к Китаю, и не видят причин для эскалации.