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Казахстанцы одержали победу на Всемирной шахматной олимпиаде

Казахстан шахматы олимпиада в Индии Фото: pixabay
44-я шахматная олимпиада прошла в Ченнае. Соревнования, в которых участвуют представители 186 стран, пройдут до 10 августа, сообщает Zakon.kz.

Шахматисты из Казахстана сыграли пятые матчи на всемирной олимпиаде в индийском Ченнае, передает Sports.kz.

Мужская сборная Казахстана провела встречу против команды Латвии и одержала разгромную победу со счетом 4-0. Казахстан представили Ринат Жумабаев, Алишер Сулейменов, Арытсанбек Уразаев и Казыбек Ногербек.

Женская команда Казахстана встретилась с соперницами из Кубы и выиграла со счетом 3-1. Состав казахстанок выглядел следующим образом: Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева.

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Данияр Кунафин
Индия
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