#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
Спорт

Какие позиции занимают казахстанцы перед последним туром Всемирной шахматной олимпиады

Шахматы Расстановка Команд , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 10:52 Фото: youtholympiad2025.com
В Барранкилье (Колумбия) подходит к завершению Всемирная шахматная олимпиада среди юношей (U-16). 22 августа участники проведут матчи заключительного девятого раунда, по итогам которого и определятся призеры текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Что касается призовых мест на слете лучших молодых дарований мира, то здесь могут завоевать медали обе казахстанские сборные, которые с первых дней соревнований идут в топовой позиции.

К данному часу Казахстан-1 находится на третьей строчке турнирной таблицы Всемирной шахматной олимпиады (U-16), накопив 12 очков.

А вторая наша сборная с таким же количеством баллов занимает шестую ступень.

Фото: youtholympiad2025.com

Перед решающим туром к медалям высшего достоинства близки представители FIDE-1 и FIDE-2, которые находятся на первой и второй строчках. У них по 16 и 13 очков, соответственно.

В последнем раунде первая наша дружина встретится с Китаем, а другой казахстанский коллектив сразится с хозяевами Олимпиады.

Тем временем накануне футбольный матч в рамках Кубка Южной Америки завершился скандалом и арестом 300 фанатов. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал турнира WTA 250
Спорт
09:55, Сегодня
Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал турнира WTA 250
Чемпион Азии по борьбе из Казахстана вышел в полуфинал мирового первенства
Спорт
08:39, Сегодня
Чемпион Азии по борьбе из Казахстана вышел в полуфинал мирового первенства
Бублик и Шевченко узнали первых соперников на US Open-2025
Спорт
07:21, Сегодня
Бублик и Шевченко узнали первых соперников на US Open-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: