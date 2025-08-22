Какие позиции занимают казахстанцы перед последним туром Всемирной шахматной олимпиады

В Барранкилье (Колумбия) подходит к завершению Всемирная шахматная олимпиада среди юношей (U-16). 22 августа участники проведут матчи заключительного девятого раунда, по итогам которого и определятся призеры текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Что касается призовых мест на слете лучших молодых дарований мира, то здесь могут завоевать медали обе казахстанские сборные, которые с первых дней соревнований идут в топовой позиции.

К данному часу Казахстан-1 находится на третьей строчке турнирной таблицы Всемирной шахматной олимпиады (U-16), накопив 12 очков.

А вторая наша сборная с таким же количеством баллов занимает шестую ступень.

Фото: youtholympiad2025.com

Перед решающим туром к медалям высшего достоинства близки представители FIDE-1 и FIDE-2, которые находятся на первой и второй строчках. У них по 16 и 13 очков, соответственно.

В последнем раунде первая наша дружина встретится с Китаем, а другой казахстанский коллектив сразится с хозяевами Олимпиады.

