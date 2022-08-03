Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Казфосфат» оштрафовали на 5,5 млн тенге

Казфосфат Тараз выбросы Фото: pixabay
В день аварии экологи провели необходимые замеры атмосферного воздуха и выявили превышение содержания фтористого водорода в 7,5 раз. За это время произошел выброс более одной тонны триоксида серы, сообщает Zakon.kz.

На 5,5 млн тенге оштрафовали компанию «Казфосфат» за выброс оксидов серы с завода минеральных удобрений, сообщает «Хабар 24».

Экологи выявили пять нарушений на заводе. Все недочеты должны устранить до 26 августа. Если предписания не выполнят в срок, то будут приняты более жесткие меры – вплоть до остановки цеха.

Несообщение об аварийных выбросах. Второе – мы обнаружили то, что, действительно, произошел выброс около тонны триоксида серы. Неведение журналов после аварии, также несоблюдение технологического регламента. И одно из основных – это разгерметизация некоторых участков, фланцевые соединения пропускают газы, кислота, сера выливаются из оборудования. и.о. руководителя Департамента экологии Жамбылской области Арсен Латыпов

По словам Арсена Латыпова, за все эти нарушения компанию и привлекли к ответственности.

ЧП произошло 11 июля из-за поломки моногидратного насоса в сернокислотном цехе. Жители Тараза почувствовали неприятный едкий запах, который вызвал першение в горле и недомогание.

Данияр Кунафин
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
ЖК Кадам Алматы снос
Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы
аренда жилья в Казахстане
Почему растут цены на аренду жилья в Казахстане
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления