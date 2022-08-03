«Казфосфат» оштрафовали на 5,5 млн тенге

В день аварии экологи провели необходимые замеры атмосферного воздуха и выявили превышение содержания фтористого водорода в 7,5 раз. За это время произошел выброс более одной тонны триоксида серы, сообщает Zakon.kz.

На 5,5 млн тенге оштрафовали компанию «Казфосфат» за выброс оксидов серы с завода минеральных удобрений, сообщает «Хабар 24».

Экологи выявили пять нарушений на заводе. Все недочеты должны устранить до 26 августа. Если предписания не выполнят в срок, то будут приняты более жесткие меры – вплоть до остановки цеха.

Несообщение об аварийных выбросах. Второе – мы обнаружили то, что, действительно, произошел выброс около тонны триоксида серы. Неведение журналов после аварии, также несоблюдение технологического регламента. И одно из основных – это разгерметизация некоторых участков, фланцевые соединения пропускают газы, кислота, сера выливаются из оборудования. и.о. руководителя Департамента экологии Жамбылской области Арсен Латыпов

По словам Арсена Латыпова, за все эти нарушения компанию и привлекли к ответственности.

ЧП произошло 11 июля из-за поломки моногидратного насоса в сернокислотном цехе. Жители Тараза почувствовали неприятный едкий запах, который вызвал першение в горле и недомогание.