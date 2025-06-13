Аксуский завод ферросплавов оштрафовали почти на миллиард тенге

Аксуский завод ферросплавов привлечен к ответственности за превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По итогам проверки экологами и природоохранной прокуратурой сумма штрафа составила почти 855 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента экологии совместно со специализированной природоохранной прокуратурой Павлодарской области выявили нарушения экологического законодательства Казахстана, допущенные Аксуским заводом ферросплавов – филиалом АО "ТНК "Казхром".

"Аксуский завод ферросплавов – филиал АО "ТНК "Казхром" осуществил сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в объеме 663,67 тонн в первом квартале 2025 года. Факт нарушения подтвержден отчетами производственного экологического контроля и налоговыми декларациями", – сообщила пресс-служба областного департамента экологии.

По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сумма штрафа составила почти 855 млн тенге и взыскана в полном объеме в доход государства.

В свою очередь, АО "ТНК "Казхром" пояснило, что завод ферросплавов был вынужден обеспечивать теплоснабжение Аксу в отопительном сезоне 2024-2025 годов через свою котельную РОК-2 из-за того, что запуск городской котельной был вновь отложен. При этом проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на 2022-2030 годы утверждался с учетом прекращения работы РОК-2 с 2025 года.

"Поскольку городская котельная так и не была введена в эксплуатацию, предприятие не имело возможности своевременно адаптировать ПДВ и внести необходимые изменения в комплексное экологическое разрешение из-за отсутствия соответствующего механизма в действующем законодательстве", – проинформировали в пресс-службе АО "ТНК "Казхром".

Отказ от участия в теплоснабжении мог привести к серьезным гуманитарным последствиям и нарушению жизнедеятельности всего города.





"Несмотря на экономические и экологические риски, было принято решение обеспечить жителей Аксу необходимым теплом", – отметили в пресс-службе "Казхрома".

Ранее мы писали о проверке на промышленном предприятии ТОО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (УК ТМК), где также были зафиксированы серьезные экологические нарушения. На предприятие также был наложен штрафом в 24 миллиона тенге.

Ранее Zakon.kz сообщал об изменениях, внесенных в Правила проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.