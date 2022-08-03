Нэнси Пелоси рассказала о цели визита на Тайвань
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Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от своей приверженности поддержке острова. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает Zakon.kz.
Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем, – сказала спикер нижней палаты, сообщает телеканал TTV.
Пелоси наградили «Специальной медалью Большого Шоуцин Юн». Это высшая награда от властей Тайваня.
Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься», заверила Пекин в неотступности от политики «одного Китая», но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
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