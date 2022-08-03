Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Нэнси Пелоси рассказала о цели визита на Тайвань

Тайвань Фото: скриншот видео
Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от своей приверженности поддержке острова. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает Zakon.kz.
Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем, – сказала спикер нижней палаты, сообщает телеканал TTV.

Пелоси наградили «Специальной медалью Большого Шоуцин Юн». Это высшая награда от властей Тайваня.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься», заверила Пекин в неотступности от политики «одного Китая», но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

Читайте также

Китай приостановил поставки песка на Тайвань

В Китае пообещали не применять ядерное оружие первыми

Более 20 боевых самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Ирина Лукичева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Китай Тайвань поставки песка
Китай приостановил поставки песка на Тайвань
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах
Ситуация вокруг Тайваня
Ситуация вокруг Тайваня: на острове отключаются сайты госорганов, истребители США поднялись в воздух
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления