Нэнси Пелоси рассказала о цели визита на Тайвань

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Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от своей приверженности поддержке острова. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает Zakon.kz.

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