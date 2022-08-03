Кайыркен Алиев временно возглавил ДП Улытауской области

Фото: gov.kz

В Департаменте полиции Улытауской области назначен временно исполняющий обязанности начальника – им стал замначальника ДП Карагандинской области Кайыркен Алиев, передает Zakon.kz.

Временно исполняющим обязанности начальника Департамента полиции Улытауской области назначен Алиев Кайыркен Жетписбаевич. Пресс-служба ДП Улытауской области Кайыркен Алиев родился в 1977 году в Жанааркинском районе Карагандинской области. Имеет два высших образования. Окончил Карагандинский юридический институт, Карагандинскую Академию МВД РК им. Б. Бейсенова. Трудовую деятельность начал оперуполномоченным девятого отдела Управления полиции Караганды. Работал на различных должностях в ДП Карагандинской области. До назначения на новую должность Кайыркен Алиев занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области. Читайте также Нарушение ПДД самокатчиком попало на видео – ему грозит штраф Алматинцам обещали помочь получить права Назначен новый начальник ДП Кызылординской области

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