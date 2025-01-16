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Общество

Кадровые перестановки произошли в ДП Абайской области

Кадровые перестановки произошли в ДП Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 14:17 Фото: polisia.kz
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Абайской области. Им стал Дюсембай Байбусунов, который ранее исполнял обязанности замначальника ДП Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

О кадровых изменениях 16 января 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК.

"Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность первого заместителя начальника Департамента полиции Абайской области назначен полковник полиции Дюсембай Ахметович Байбусунов", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Начальник областного ДП генерал-майор полиции Бекторе Султан представил нового заместителя перед личным составом и отметил важность предстоящей работы в усилении мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования оперативной деятельности, повышения уровня взаимодействия с населением и укрепления дисциплины среди сотрудников. Генерал-майор дал конкретные поручения, направленные на улучшение эффективности работы оперативных подразделений полиции.

Дюсембай Байбусунов родился в 1971 году в Карасуском районе Костанайской области. Имеет два высших образования. Свою службу в органах внутренних дел начал в 1996 году, с уголовного розыска в Шахтинском ГОВД Карагандинской области.

Фото: polisia.kz

На протяжении своей профессиональной деятельности Дюсембай Ахметович занимал руководящие должности в различных подразделениях полиции, возглавляя отделы в Тельманском, Кировском, Шахтинском районах и городе Темиртау.

С 2019 года он исполнял обязанности заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области.

14 января 2025 года стало известно, что назначен новый начальник Управления полиции Талгарского района. Им стал Асхат Бекенов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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