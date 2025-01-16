Кадровые перестановки произошли в ДП Абайской области

Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Абайской области. Им стал Дюсембай Байбусунов, который ранее исполнял обязанности замначальника ДП Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

О кадровых изменениях 16 января 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК.

"Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность первого заместителя начальника Департамента полиции Абайской области назначен полковник полиции Дюсембай Ахметович Байбусунов", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Начальник областного ДП генерал-майор полиции Бекторе Султан представил нового заместителя перед личным составом и отметил важность предстоящей работы в усилении мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования оперативной деятельности, повышения уровня взаимодействия с населением и укрепления дисциплины среди сотрудников. Генерал-майор дал конкретные поручения, направленные на улучшение эффективности работы оперативных подразделений полиции.

Дюсембай Байбусунов родился в 1971 году в Карасуском районе Костанайской области. Имеет два высших образования. Свою службу в органах внутренних дел начал в 1996 году, с уголовного розыска в Шахтинском ГОВД Карагандинской области.

Фото: polisia.kz

На протяжении своей профессиональной деятельности Дюсембай Ахметович занимал руководящие должности в различных подразделениях полиции, возглавляя отделы в Тельманском, Кировском, Шахтинском районах и городе Темиртау.

С 2019 года он исполнял обязанности заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области.

14 января 2025 года стало известно, что назначен новый начальник Управления полиции Талгарского района. Им стал Асхат Бекенов.