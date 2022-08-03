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Почему в Казахстане не хватает материалов для строительства дорог

Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил нехватку материалов для строительства дорог в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Хотелось бы отметить, что дефицит здесь возникает по причине неравномерной выборки битума дорожно-строительными компаниями, в частности, в зимний и весенний периоды. То есть заявки на получение битума практически не поступают в этот период, заводы вынуждены находиться либо в простое, либо на циркуляции. В этой связи совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос определения единого поставщика для приобретения битума в зимний и весенний периоды.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Глава Минэнерго отметил, что было принято решение увеличить квоту по импорту гудрона из России с 280 тыс. тонн до 430 тыс. тонн. Кроме того, увеличить производство битума на заводе в Актау, что позволит отечественному производителю нарастить производство на 300 тыс. тонн в год.

В результате ежегодная суммарная мощность будет составлять примерно 1,3 млн тонн в год. Это покроет потребности внутреннего рынка для дорожного строительства.

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Напомним, 14 июля президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что потенциал отечественного производства дорожных материалов до конца не используется, а нехватка связана с искусственно созданным дефицитом.

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