Почему в Казахстане не хватает материалов для строительства дорог

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил нехватку материалов для строительства дорог в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Хотелось бы отметить, что дефицит здесь возникает по причине неравномерной выборки битума дорожно-строительными компаниями, в частности, в зимний и весенний периоды. То есть заявки на получение битума практически не поступают в этот период, заводы вынуждены находиться либо в простое, либо на циркуляции. В этой связи совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос определения единого поставщика для приобретения битума в зимний и весенний периоды. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Глава Минэнерго отметил, что было принято решение увеличить квоту по импорту гудрона из России с 280 тыс. тонн до 430 тыс. тонн. Кроме того, увеличить производство битума на заводе в Актау, что позволит отечественному производителю нарастить производство на 300 тыс. тонн в год.

В результате ежегодная суммарная мощность будет составлять примерно 1,3 млн тонн в год. Это покроет потребности внутреннего рынка для дорожного строительства.

Новость по теме Президент о нехватке материалов для строительства дорог: Искусственно созданный дефицит

Напомним, 14 июля президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что потенциал отечественного производства дорожных материалов до конца не используется, а нехватка связана с искусственно созданным дефицитом.