Сколько будут платить казахстанцы при введении дифференцированного тарифа на дизтопливо

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, для кого в Казахстане дизтопливо будет дешевле, а для кого дороже в случае введения на этот вид топлива дифференцированного тарифа, предает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что планируется буквально сегодня опубликовать проект приказа на сайте «Открытые НПА» и далее в течение двух недель планируется обсуждение документа.

Не буду скрывать, мы хотим, чтобы наши граждане при наличии своих водительских удостоверений имели право заправляться 100 л дизтоплива в день по существующей цене – 230-260 тенге за литр в регионах. Этого более чем достаточно. Это даже больше, чем существуют баки на авто. В сутки он может потребить по такой цене, если захочет больше, то цена будет другая. Министр энергетики Болат Акчулаков

Для грузового транспорта предполагается, что при наличии водительского удостоверения и подтверждающего техпаспорта, что он зарегистрирован в Казахстане, лимит в сутки будет порядка 300 литров, что в принципе равносильно примерно 1 тыс. км пробега в зависимости от объема двигателя.

Мы исходили из того, что 35 литров на 100 км расход идет. 300 литров – это достаточное количество для того, чтобы грузовое авто могло ездить. Возможно, какие-то поправки по объемам могут быть, это будет на сайте. Все, кто не попадает в эту группу лиц, на АЗС должны заправляться по цене примерно 450 тенге за литр. Для сельхозтоваропроизводителей дефицита дизтоплива не было никогда. В этом году цена была 212 тыс. за тонну. В осенний период мы хотим установить 222 тыс. тенге за тонну. Это порядка 180 тенге на литр дизтоплива для сельхозников в объеме, который они просят, – это порядка 400 тыс. тонн на уборочную и на посев. Глава Минэнерго

Документом, по его словам, при этом устанавливаются ограничения в возможности заправляться тем, кто приезжает извне.