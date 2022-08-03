Сколько будут платить казахстанцы при введении дифференцированного тарифа на дизтопливо
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, для кого в Казахстане дизтопливо будет дешевле, а для кого дороже в случае введения на этот вид топлива дифференцированного тарифа, предает корреспондент Zakon.kz.
Болат Акчулаков сообщил, что планируется буквально сегодня опубликовать проект приказа на сайте «Открытые НПА» и далее в течение двух недель планируется обсуждение документа.
Не буду скрывать, мы хотим, чтобы наши граждане при наличии своих водительских удостоверений имели право заправляться 100 л дизтоплива в день по существующей цене – 230-260 тенге за литр в регионах. Этого более чем достаточно. Это даже больше, чем существуют баки на авто. В сутки он может потребить по такой цене, если захочет больше, то цена будет другая. Министр энергетики Болат Акчулаков
Для грузового транспорта предполагается, что при наличии водительского удостоверения и подтверждающего техпаспорта, что он зарегистрирован в Казахстане, лимит в сутки будет порядка 300 литров, что в принципе равносильно примерно 1 тыс. км пробега в зависимости от объема двигателя.
Мы исходили из того, что 35 литров на 100 км расход идет. 300 литров – это достаточное количество для того, чтобы грузовое авто могло ездить. Возможно, какие-то поправки по объемам могут быть, это будет на сайте. Все, кто не попадает в эту группу лиц, на АЗС должны заправляться по цене примерно 450 тенге за литр. Для сельхозтоваропроизводителей дефицита дизтоплива не было никогда. В этом году цена была 212 тыс. за тонну. В осенний период мы хотим установить 222 тыс. тенге за тонну. Это порядка 180 тенге на литр дизтоплива для сельхозников в объеме, который они просят, – это порядка 400 тыс. тонн на уборочную и на посев. Глава Минэнерго
Документом, по его словам, при этом устанавливаются ограничения в возможности заправляться тем, кто приезжает извне.
В Сети есть много видео, где приезжают тягачи даже без груза. Фактически они превратились в бензовозы, которые просто приезжают и наше дешевое топливо увозят, создавая проблемы с наличием топлива для собственных нужд. Поэтому если создадим паритетную цену, которая в их странах, то у них такого желания не будет. Мы получим дополнительные объемы дизтоплива, и оно всегда будет в запасе. Если объемы дизтоплива будут значительные за счет такой экономии, то у нас появится возможность его экспортировать с уплатой всех пошли и налогов, что правильно. А то, что происходит сегодня, – это просто дизтопливо уезжает из страны без всякой уплаты и создавая дефицит. Поэтому эта мера вынужденная, и мы смотрим на то, сколько сможем сэкономить на такой мере.Болат Акчулаков
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ