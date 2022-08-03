Поклонники Димаша Кудайбергена в Индонезии прикоснулись к творчеству певца

В столице Индонезии Джакарте прошла 10-дневная выставка, которая была посвящена Димашу и культуре Казахстана. Гостям показали один из концертов исполнителя, представили картины и сувениры из Казахстана, передает Zakon.kz.

Фото: dimashnews.com

Мероприятие было бесплатным и открытым для всех желающих. Церемония открытия прошла ярко и интересно.

Фото: dimashnews.com

Для всех гостей подготовили выступления с песнями Димаша «Дайдидау» и «Любовь уставших лебедей», которые прозвучали как в оригинальной, так и в индонезийской версиях, сообщает dimashnews.com.

Фото: dimashnews.com

Чтением известной поэмы Мухтара Ауэзова «Енлик-Кебек» поразила гостей Тита Джаджосман, поклонница Димаша. Она начала активно изучать казахский язык после знакомства с творчеством казахстанского исполнителя.

Фото: dimashnews.com

Также в день открытия выставки для всех гостей был организован просмотр концерта Димаша «D-Dynasty».

Фото: dimashnews.com

На выставке были представлены фотографии Димаша, информация о его творчестве, а также картины и сувениры из Казахстана, в том числе домбра и традиционные наряды, которые посетители могли примерить.