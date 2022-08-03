Поклонники Димаша Кудайбергена в Индонезии прикоснулись к творчеству певца
Фото: dimashnews.com
Мероприятие было бесплатным и открытым для всех желающих. Церемония открытия прошла ярко и интересно.
Фото: dimashnews.com
Для всех гостей подготовили выступления с песнями Димаша «Дайдидау» и «Любовь уставших лебедей», которые прозвучали как в оригинальной, так и в индонезийской версиях, сообщает dimashnews.com.
Фото: dimashnews.com
Чтением известной поэмы Мухтара Ауэзова «Енлик-Кебек» поразила гостей Тита Джаджосман, поклонница Димаша. Она начала активно изучать казахский язык после знакомства с творчеством казахстанского исполнителя.
Фото: dimashnews.com
Также в день открытия выставки для всех гостей был организован просмотр концерта Димаша «D-Dynasty».
Фото: dimashnews.com
На выставке были представлены фотографии Димаша, информация о его творчестве, а также картины и сувениры из Казахстана, в том числе домбра и традиционные наряды, которые посетители могли примерить.