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Димаш Кудайберген удивил поклонников

Димаш Кудайберген удивил поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 14:16 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал свой отъезд из Казахстана. На этот раз он улетает в столицу Венгрии, чем удивил поклонников, которые ожидали его в другой точке Европы, сообщает Zakon.kz.

Снимок на фоне самолета народный артист Казахстана опубликовал в Instagram 19 ноября 2024 года.

"Я лечу в Будапешт", – лаконично подписал публикацию Димаш.

Многомиллионная аудитория Кудайбергена пожелала ему удачного полета. Некоторые из них удивились, что их кумир летит в столицу Венгрии, так как ожидали его в другой точке Европы:

  • "Удачного полета и мягкой посадки".
  • "Уау! Удачи и до встречи! Любим очень!"
  • "Счастливого пути, Димаш! До встречи в Праге".
  • "Удачного полета и удачной посадки. Берегите свой голос и в следующую пятницу будет полный успех".
  • "Будапешт?! А мы ждали твоего появления в другой точке Европы. Знал бы ты, как я обожаю твою непредсказуемость! Это одна из твоих изюминок. Dears постоянно разгадывают твои ребусы! Димаш, ты просто какой-то человек-сюрприз!"

Также под публикацией Димаша оставила комментарий его бабушка Миуа Низамутдинова, которая пожелала внуку счастливого пути.

Поклонники удивились неспроста, так как день назад Кудайберген опубликовал пару снимков, под которыми написал: "До концерта в Чехии осталось пять дней".

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Ранее мы писали, что девятилетний вокалист из Чили исполнил песню Димаша Кудайбергена.

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