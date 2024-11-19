Димаш Кудайберген удивил поклонников

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал свой отъезд из Казахстана. На этот раз он улетает в столицу Венгрии, чем удивил поклонников, которые ожидали его в другой точке Европы, сообщает Zakon.kz.

Снимок на фоне самолета народный артист Казахстана опубликовал в Instagram 19 ноября 2024 года.

"Я лечу в Будапешт", – лаконично подписал публикацию Димаш.

Многомиллионная аудитория Кудайбергена пожелала ему удачного полета. Некоторые из них удивились, что их кумир летит в столицу Венгрии, так как ожидали его в другой точке Европы:

"Удачного полета и мягкой посадки".

"Уау! Удачи и до встречи! Любим очень!"

"Счастливого пути, Димаш! До встречи в Праге".

"Удачного полета и удачной посадки. Берегите свой голос и в следующую пятницу будет полный успех".

"Будапешт?! А мы ждали твоего появления в другой точке Европы. Знал бы ты, как я обожаю твою непредсказуемость! Это одна из твоих изюминок. Dears постоянно разгадывают твои ребусы! Димаш, ты просто какой-то человек-сюрприз!"

Также под публикацией Димаша оставила комментарий его бабушка Миуа Низамутдинова, которая пожелала внуку счастливого пути.

Поклонники удивились неспроста, так как день назад Кудайберген опубликовал пару снимков, под которыми написал: "До концерта в Чехии осталось пять дней".

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